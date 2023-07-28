Antalya'daki orman yangınına müdahale "Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine ediliyor

ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahale, Orman Genel Müdürlüğünün teknolojik imkanlarla donatılmış "Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine ediliyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz saat 21.08'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki alevlere 20 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahalenin kararlılıkla devam ettiği bölgedeki koordinasyon ise yüksek teknolojiye sahip Yangın Yönetim Aracı'ndan yürütülüyor.

- "İHA'lar aracılığıyla anında görüntü gönderiliyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 Yangın Yönetim Aracı bulunduğunu söyledi.

Araçların çeşitli büyüklük ve fonksiyonlarda olduğunu belirten Tiryaki, "Araçlarımız sadece yangınlarda değil, çeşitli afetlerde de kullanılabiliyor. Sistem ekranlarımızda 8 İHA'mız ile 400'ün üzerinde kameramız var, bunlardan 176'sı akıllı kameralar, ülkedeki bütün orman coğrafyası günlük takip ediliyor. İHA'lar aracılığıyla anında görüntü gönderiliyor. Isıya duyarlı İHA'lardan eğer yangın varsa merkeze bildiriliyor. Ankara'da büyük yangın yönetim merkezimiz var. Yangın kuleleri ve insanların olmadığı yerlerdeki ısıya duyarlı kameralardan da elde edilen sıcak görüntüler Ankara'daki yangın yönetim merkezine iletiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tiryaki, yangın sezonunda tüm bölge müdürlüklerinin hava ve kara araçlarıyla hazır beklediğini, yangın durumunda yönetim merkezinden teşkilatlara bilgi verildiğini ve anında müdahaleye başlandığını dile getirdi.

- Hava ve kara araçları sistem üzerinden takip ediliyor

Yangın bölgelerindeki koordinasyonun, merkezdeki sistemin yer aldığı yangın yönetim araçlarıyla sürdürüldüğünü anlatan Tiryaki, bu sistem sayesinde yangınlara müdahale süresinin kısaldığını kaydetti.

Tiryaki, Türkiye'nin birçok yerindeki yangına müdahale çalışmalarının aynı andan takip edildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm yangınlarda Yangın Yönetim Araçlarımızı kullanıyoruz. Alanımızda kaç arazöz var, hangi alandalar takip etmek mümkün. Araçla ilgili şoförü dahil, telefon numarası, hareket kabiliyeti, konumlandığı alanı görebiliyoruz. Aynı zamanda yukarıda da yangın yönetim uçağımız var. Yukarıdan takip ediyor, yangının durumuna göre hava araçları da yönlendiriliyor. Hava araçlarının da nerede olduğunu görüyor, nereye su atmaları gerekiyorsa, yönlendirilerek yangının kısa sürede kontrol altına alınması sağlanıyor."

- "Sahada elimizdeki gücü daha verimli kullanmamızı sağlıyor"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede en yüksek teknolojinin kullanıldığını söyledi.

Yangın Yönetim Araçlarının Çanakkale'den Hatay'a kadar orman yangınına karşı birinci ve ikinci derece hassas bölgelerin tamamında bulunduğunu belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Araçlarımız 12,5 milyon hektarlık ormanlık alanımızda bulunan bölge müdürlüklerinin hepsinde var. Araçlarımızda Orman Genel Müdürlüğündeki yangın yönetim merkezinde ne varsa aynısı var. Aracımızda yangın koordinasyon merkezinde görevli 3 personel yer alıyor. Arkadaşlarımız yangın çıktığında araçlarla birlikte bölgeye intikal ediyorlar. Araç içerisinde her türlü haberleşme sistemi mevcut. Telsizler, mobil meteoroloji istasyonu, üzerinde etrafındaki yangını takip eden kameralar var, diğer kulelerimizde takılı kameraları buradan izleyebiliyoruz. İHA görüntülerini anlık olarak izliyoruz. İnsanlı keşif uçağının aktardığı verileri izleyip sahadaki araçları kritik noktalara yönlendirebiliyoruz. Bu sahada elimizdeki güce hakim olmamızı ve daha verimli kullanmamızı sağlıyor."