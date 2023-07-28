Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bir "anne" sözü minik Yunus ve Ayşe'nin hayatını değiştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:10
        Bir "anne" sözü minik Yunus ve Ayşe'nin hayatını değiştirdi

        ANTALYA (AA) - EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'da yıllardır evlat hasreti çeken Boyacıoğlu çifti, sevgi evi ziyaretinde "anne" sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Yunus ile 45 günlük kardeşi Ayşe'nin koruyucu ailesi oldu.

        Antalyalı Sevil (49) ve Süleyman Boyacıoğlu (50) çifti, 25 yıllık evliliklerinde ilk günden itibaren istedikleri, hasretiyle yanıp tutuştukları halde evlat sahibi olamadı.

        Bunun üzerine çift, evlat kokusunu doyasıya içlerine çekmek için koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 3 yıl önce yetkililerle görüşme yaptığı sırada sevgi evinde kalan 4 yaşındaki Yunus ile tanıştı.

        Çikolata verdiği Yunus'un "anne" diye karşılık vermesinden etkilenen çift, minik çocuğun ailesi olmaya karar verdi.

        Başvuruları olumlu sonuçlanan çift, koruyucu ailesi oldukları Yunus'u şefkatle bağırlarına bastı.

        Yaklaşık 10 ay sonra Yunus'un 45 günlük kardeşinin de sevgi evine geldiğini öğrenen çiftin gönülleri, kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarına razı olmadı. Çift, ardından minik Ayşe'ye de yuvalarının kapılarını açtı.

        Evlat kokusunu doyasıya içlerine çeken çift, 3 yıldır evlerinde çocuk seslerinin yankılandığı bir aile oldu.

        Boyacıoğlu çifti, 7 yaşına basan Yunus ile 3 yaşına ulaşan Ayşe'nin elinden tutarak parklarda dolaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Yıllarca beklediğim bir andı"

        Anne Sevil Boyacıoğlu, AA muhabirine, iki kardeşi öz evladı gibi gördüğünü belirtti.

        Yunus'un kendisine ilk anne dediği andaki duygularını "O gün anne oldum." diye açıklayan Boyacıoğlu, "Yıllarca beklediğim bir andı. Hem evlat sahibi olmak hem de 2 çocuğu 'anne' kelimesinden mahrum bırakmamak istedim. Ayşe'min gelmesiyle de evi bebek kokuları sardı. Oğlumuzu aldık dallarımız çıktı, kızımızı aldık evimizde çiçekler açtı. Çok mutluyuz." dedi.

        Süleyman Boyacıoğlu ise kimsesiz çocukların annesiz ve babasız büyümemesi gerektiğini belirtti.

        Minik Yunus'un arabaya bindikleri ilk anda kendisine 'baba' dediğini ifade eden Boyacıoğlu, "Çok güzel, tarif edilmez bir duyguydu. Eve geldiğimde beni sevinçle karşılıyorlar. Keşke daha önce koruyucu aile olsaydık diye düşündük. Tek isteğim onların iyi eğitim almalarını sağlamak." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Antalya'daki orman yangınına müdahale "Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine ediliyor
        Antalya'daki orman yangınına müdahale "Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine ediliyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
        Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
        Antalya'daki 25. Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri, 30 Temmuz'da yapılacak
        Antalya'daki 25. Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri, 30 Temmuz'da yapılacak
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı