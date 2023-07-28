Serik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Burmahancı Mahallesi'nde Çağrı Ç. (27) idaresindeki 07 LGE 88 plakalı kamyonet ile Cevat K. (17) idaresindeki 07 BIU 535 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Cevat K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.