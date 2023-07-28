Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde hububat tarlasında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kestel Köyü Düden mevkisindeki bir hububat tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, tarlanın yakınındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 helikopter, bir uçak, çok sayıda arazöz, iş makineleri, itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.