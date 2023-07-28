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        GÜNCELLEME - Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:25
        GÜNCELLEME - Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde hububat tarlasında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kestel Köyü Düden mevkiindeki bir hububat tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, tarlanın yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 helikopter, bir uçak, çok sayıda arazöz, iş makineleri, itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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