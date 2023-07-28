Antalya'nın Kemer ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yaklaşık 5 gündür devam eden ve bugün kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanlar, helikopterle görüntülendi.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle 90'ıncı saatte kontrol altına alındı.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gündüzleri 11 uçak, 22 helikopter, geceleri ise 5 gece görüşlü helikopterle müdahale edildi.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve ekipler de çalışmalara destek verdi.

Yangın yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden oldu. Yanan alanlar, AA ekibi tarafından Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Helikopteri ile havadan görüntüledi. Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

- "90'ıncı saatte kontrol altına aldık"

Yangının ilk anlarından itibaren bölgede bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Yazıcı, "24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerimizi yakan, kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içinde devam eden Kemer orman yangınını bütün kurumlarımızın mücadelesi ile 90'ıncı saatte kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.