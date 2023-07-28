Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da "Eskihisar Köyü Domates Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:28
        Antalya'da "Eskihisar Köyü Domates Festivali" başladı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Eskihisar Köyü Domates Festivali" başladı.

        Elmalı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Eskihisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından organize edilen festivalde, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Mehteran takımı ve folklor ekibinin yer aldığı kortejde, ilçede yetiştirilen domateslerin sergilendiği araçlar ve vatandaşlar da yürüyüşe eşlik etti.

        Festivalin açılış törenine, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Karaca, törende yaptığı konuşmada, çiftçilere üretimde bilinçli hareket etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

        Antalya'nın domates üretiminde önemli bir kent olduğunu vurgulayan Karaca, "Ülkemizdeki domatesin yüzde 20'si kentimizden karşılanıyor. Örtü altı domates üretiminde kuraklığa bağlı sorunlar oluşmaya başladı. Bunlara önlem olarak suya göre tarım uygulaması devreye sokuldu ancak çiftçilerimiz bu konuda il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi almalı ve bilinçlenmelidir." diye konuştu.

        Açılışın ardından festivalde mehteran ve folklor gösterisi, domates yeme yarışması ve söyleşi programı yapıldı.

        Festivalde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce Elmalı yöresine ait motifler taşıyan kıyafetlerin ve 100 yıllık Elmalı Gelinliği'nin sergilendiği "Yörük Defilesi" gerçekleştirildi.

        Hüseyin Kağıt konseriyle devam eden festival, yarın sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'

        Benzer Haberler

        Milli takım sporcularından kan bağışı farkındalığı
        Milli takım sporcularından kan bağışı farkındalığı
        Antalya'nın Kemer ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
        Antalya'nın Kemer ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
        GÜNCELLEME - Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
        Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
        Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı
        Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı
        Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı