Muaythai Milli Takımı sporcuları farkındalık oluşturmak için Antalya'da kan bağışladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Muaythai Milli Takımı sporcularının yanı sıra aileleri ve antrenörleri farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğinde farkındalık oluşturmak için Antalya Kapalı Spor Salonu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bağış etkinliğine, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Muaythai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı.

Spor salonu içerisinde Kızılay ekibinin kurduğu alanda önce form dolduran katılımcılar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.

- Buğrahan Bozkurt: "İhtiyaç duyan insanlara kan bağışında bulunmak için bir araya geldik"

Bağışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, kan bağışına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılım gösterenlere teşekkür eden Bozkurt, "İl Müdürlüğü ve muaythai ailesi olarak değerlerimizi çocuklarımıza tanıtmak ve dayanışma ruhunu anlatmak amacıyla Kızılay aracılığıyla bir kan bağışı programı düzenledik. Kan vermeye uygun olan sporcularımız, velilerimiz ve antrenörlerimiz bize çok destek verdi. İnşallah bugün burada verdiğimiz kanlarla nice canlara hayat olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da programı koordine eden Muaythai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu'ya teşekkür etti.

Kentteki tüm muaythai kulüplerinin bağış için davet edildiğini aktaran Yıldız, "Kan bağışı çok anlamlı. Her insan rahatlıkla bu bağışı yapabilir. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri geçmişte de aynı salonda yapmıştık. İnşallah gelecekte de devam ettirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya üçüncülüğü bulunan milli sporculardan Etem Karatarla ise, "Farkındalık oluşturmak için kan verdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ring içerisinde bazen kanımız dökülebiliyor ama biz ihtiyaç duyan insanlara kan bağışında bulunmak için bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.