Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muaythai Milli Takımı sporcuları farkındalık oluşturmak için Antalya'da kan bağışladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:08
        Muaythai Milli Takımı sporcuları farkındalık oluşturmak için Antalya'da kan bağışladı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da Muaythai Milli Takımı sporcularının yanı sıra aileleri ve antrenörleri farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğinde farkındalık oluşturmak için Antalya Kapalı Spor Salonu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Bağış etkinliğine, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Muaythai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu, sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı.

        Spor salonu içerisinde Kızılay ekibinin kurduğu alanda önce form dolduran katılımcılar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.

        - Buğrahan Bozkurt: "İhtiyaç duyan insanlara kan bağışında bulunmak için bir araya geldik"

        Bağışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, kan bağışına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğe katılım gösterenlere teşekkür eden Bozkurt, "İl Müdürlüğü ve muaythai ailesi olarak değerlerimizi çocuklarımıza tanıtmak ve dayanışma ruhunu anlatmak amacıyla Kızılay aracılığıyla bir kan bağışı programı düzenledik. Kan vermeye uygun olan sporcularımız, velilerimiz ve antrenörlerimiz bize çok destek verdi. İnşallah bugün burada verdiğimiz kanlarla nice canlara hayat olmak istiyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da programı koordine eden Muaythai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu'ya teşekkür etti.

        Kentteki tüm muaythai kulüplerinin bağış için davet edildiğini aktaran Yıldız, "Kan bağışı çok anlamlı. Her insan rahatlıkla bu bağışı yapabilir. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri geçmişte de aynı salonda yapmıştık. İnşallah gelecekte de devam ettirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dünya üçüncülüğü bulunan milli sporculardan Etem Karatarla ise, "Farkındalık oluşturmak için kan verdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ring içerisinde bazen kanımız dökülebiliyor ama biz ihtiyaç duyan insanlara kan bağışında bulunmak için bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Eskihisar Köyü Domates Festivali" başladı
        Antalya'da "Eskihisar Köyü Domates Festivali" başladı
        Milli takım sporcularından kan bağışı farkındalığı
        Milli takım sporcularından kan bağışı farkındalığı
        Antalya'nın Kemer ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
        Antalya'nın Kemer ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
        GÜNCELLEME - Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
        Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
        Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı
        Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı