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        Antalya'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:47
        Antalya'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Şenol Koç'un (57) kullandığı 07 ALD 72 plakalı araç, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde, yol kenarındaki ağaca çarparak, boş araziye devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Akçapınar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Koç, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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