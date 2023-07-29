Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da otomobil lastiklerine gizlenmiş 35,5 kilo esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:01
        Antalya'da otomobil lastiklerine gizlenmiş 35,5 kilo esrar ele geçirildi

        ANTALYA (AA) - Antalya'da kente kargoyla gönderilen otomobil lastikleri içerisinde 35 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kargo bölümünde narkotik dedektör köpeği Pars ile arama yapan ekipler, 7 otomobil lastiği içerisine gizlenmiş 31 kilo 500 gram esrar buldu.

        Manavgat ilçesindeki bir kargo işletmesinde de 4 otomobil lastiğine gizlenmiş 4 kilogram esrar ele geçirildi.

        Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Rögarda hırsız var!
        Rögarda hırsız var!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çatıda 10 gün önce öldüğü belirlenen erkeğe ait ceset bulundu
        Çatıda 10 gün önce öldüğü belirlenen erkeğe ait ceset bulundu
        Antalya'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elmalı Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor
        Elmalı Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor
        Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Soğutma çalışması yapan pilotlara taşlarla yazılan mesaj moral oldu
        Soğutma çalışması yapan pilotlara taşlarla yazılan mesaj moral oldu
        Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi de olumsuz etkileyebiliyor
        Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi de olumsuz etkileyebiliyor