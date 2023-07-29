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        Alanya'da serada bindikleri raylı sistemin halatının kopması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:52
        Alanya'da serada bindikleri raylı sistemin halatının kopması sonucu 6 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için sera içinde oluşturulan raylı sisteme binen 6 kişi, halatın kopması nedeniyle yaralandı.

        Uğrak Mahallesi'nde arkadaşı B.İ'ye ait muz serasına giden Y.H (44), eşi T.H (43) ile çocukları M.E.H (16), D.S.H. (14) ve D.G.H. (10), sera içinde gezmek için muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sisteme bindi.

        Sera sahibinin de yer aldığı raylı sistem, halatın kopması sonucu devrildi. Yaralanan 6 kişi, çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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