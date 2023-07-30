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        Alanya'da tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 08:45
        Alanya'da tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Okurcalar Mahallesi E400 yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 K 0848 tur minibüsü, trafik ışıklarındaki 34 AHB 93 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre minibüsteki 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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