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        Alanya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 09:34
        Alanya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        N.Y. (26) idaresindeki 07 YIK 73 plakalı otomobil, Kızılcaşehir Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. (20), H.K. (23), B.C.K. (20) ve H.S.K. (24) yaralandı.

        Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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