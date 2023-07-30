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        Antalya'da muz serasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:18
        Antalya'da muz serasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Hacıobası Mahallesi'ndeki bir serada otomasyon işlemi yapan Hasan Sertgöz (47), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldıran Sertgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sertgöz'ün cenazesinin, Alanya'nın Konak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

        Demokrat Parti Alanya ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Sertgöz'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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