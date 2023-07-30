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        Antalyaspor Başkanı Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:59
        Antalyaspor Başkanı Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi

        ANTALYA (AA) - Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'in, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Koç'un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Gülel'in, başkan yardımcılığı görevini üstlendiği belirtildi.

        Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor AŞ başkanlığı yaptığı dönemde, başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu'ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu görevi üstlenmiş olduğu kaydedildi.

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