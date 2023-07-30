Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da genç kızı öldüren şüpheli kendini vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:34
        Antalya'da genç kızı öldüren şüpheli kendini vurdu

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, genç kızı tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla kendisini yaraladı.

        B.C. (23), Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta tartıştığı M.G.'ye (25) tabancayla ateş etti. Olay yerinden koşarak ayrılan B.C, yaklaşık 500 metre ileride aynı silahla kendini vurdu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.G'yi Kepez Devlet Hastanesine, B.C'yi ise yakındaki özel hastaneye götürdü. Genç kız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Hastanede tedavisi süren şüpheli B.C'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi
        Antalyaspor Başkanı Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi
        Kız arkadaşını öldürdü, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu
        Kız arkadaşını öldürdü, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu
        Antalya 8 milyonu aşan turist sayısıyla rekor kırdı
        Antalya 8 milyonu aşan turist sayısıyla rekor kırdı
        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da tur minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 10 yaralı 
        Antalya'da tur minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 10 yaralı 
        Antalya'da muz serasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da muz serasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti