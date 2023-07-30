Antalya'daki Karagöl Yayla Şenlikleri'nde boğa güreşleri düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri, boğa güreşleriyle sona erdi.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren şenlikler kapsamında sünnet şöleni ve Zara konseri de gerçekleştirildi.

Şenliklerin son bölümünde Rize, Artvin, Aydın, Muğla, Denizli ve İzmir'den getirilen 42 boğa güreştirildi. Rakiplerinden kaçan bazı boğalar, güreş alanını çevreleyen tel örgülerin dışına çıktı.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerin sonunda, boğa sahiplerine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya verildi.

Başkan Köleoğlu, yaz aylarında yayla olarak kullanılan ve yaklaşık 700 hanenin bulunduğu bölgede şenlik havasıyla güzel zaman yaşatmak istediklerini söyledi.