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        Antalya'da villa bahçesine devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 18:12
        Antalya'da villa bahçesine devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin villa bahçesine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.Y. (40) idaresindeki 07 AIU 957 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir villanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü M.Y. ile araçtaki F.Y. (36), E.Y. (11), A.Y. (5), M.A. (14) ve Y.B. (12) yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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