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        GÜNCELLEME - Antalya'da genç kızı öldüren, kendini de aynı silahla vuran şüpheli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:34
        GÜNCELLEME - Antalya'da genç kızı öldüren, kendini de aynı silahla vuran şüpheli hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde genç kızı tabancayla öldüren ve aynı silahla kendisini yaralayan zanlı, hastanede yaşamını yitirdi.

        B.C. (23), Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta tartıştığı M.G.'ye (25) tabancayla ateş etti. Olay yerinden koşarak ayrılan B.C, yaklaşık 500 metre ileride aynı silahla kendini vurdu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.G'yi Kepez Devlet Hastanesine, B.C'yi ise yakındaki özel hastaneye götürdü. Genç kız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Hastanede tedavi altına alınan şüpheli B.C. de bir süre sonra yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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