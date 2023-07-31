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        Serik'te ormanlık alanlar denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:22
        Serik'te ormanlık alanlar denetlendi

        ANTALYA (AA) - Serik'te jandarma ekipleri, ilçedeki ormanlık alanları yangınları önleme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan denetledi.

        Antalya Valiliğince, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran- 31 Ekim tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler sürüyor.

        Tedbirler kapsamında Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahalarındaki ormanları denetledi.

        Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlara giriş yasağı kapsamında ateş yakılması ve piknik yapılması gibi faaliyetler engellendi.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alınarak kent genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

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