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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:32
        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da kendilerini bankacı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        Telefonda banka görevlisi olduklarını söyleyen zanlıların yönlendirmesiyle 1 milyon 300 bin lirasını değişik hesap numaralarına yatıran kişi, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

        Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler İ.H.Ö. ve S.T'yi bir banka şubesinden para çekerken yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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