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        Alanya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:43
        Alanya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Oğuzhan Çelik idaresindeki 07 HTZ 88 plakalı motosiklet, Kızılcaşehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çelik'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

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