Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e ödül

ANTALYA (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Aputkan, Zeybek'i elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Aputkan, pehlivanlığın zaman, emek ve çok çalışmayı gerektiren bir spor dalı olduğunu ifade ederek, güreşlerde altyapının çok önemli olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda Aputkan, Zeybek'e 3 tam altın hediye etti.