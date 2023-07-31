Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da emniyet güçlerince günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında günübirlik kiralanan konaklama yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl merkezinde gerçekleşen uygulamaya 18 ekip, 38 personel katıldı. Ekipler, 340 günübirlik kiralanan konaklama yerini denetledi.

Yapılan denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 9 işletmeye ve kayıt dışı günübirlik daire olarak kiralandığı tespit edilen 7 adrese idari yaptırım uygulandı.