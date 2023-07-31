25. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 25'incisi düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Feslikan Er Meydanı'nda 46’sı başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi ter döktü.

2017 yılından bu yana Feslikan Yağlı Güreşleri’nin ağalığını yapan Mustafa Koç ağalıktan çekildiğini açıkladı. Ağalık ihalesini 1,5 milyon liraya iş insanı Sinan Boztepe alarak yeni güreş ağası oldu.

Boy ayrımı yapılarak başlanan güreşlere önce minik boylar çıktı, ardından başpehlivanlar için kura çekimi yapıldı.

Bu yıl Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Furkan Durmuş Altın, Mustafa Batu, Ünal Karaman, Yusuf Can Zeybek gibi başpehlivanlar yer aldığı er meydanında rakiplerini yenen Ali Gürbüz 25’inci Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri başpehlivanı unvanını elde etti.

Orhan Okulu ikinci olurken Enes Doğan ve Hüseyin Gümüşalan ise üçüncülüğü paylaştı. Başaltında ise Tayfun Güzeller birinci, Davut Cansever ikinci, Hasan Güzeller ve Yaşar Şen üçüncü oldu.