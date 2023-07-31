GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.