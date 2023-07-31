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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:51
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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