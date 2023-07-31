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        Antalya'da hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:20
        Antalya'da hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

        Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 ayrı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A'nın kaldığı yeri belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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