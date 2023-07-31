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        Antalya'da hastane önünde silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:22
        Antalya'da hastane önünde silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da, hastane önünde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişi önünde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Operasyonda, 1'i uzun namlulu tüfek olmak üzere 4 tabanca, 3 şarjör, 8 mermi, 17 kartuş ve 6 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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