Antalya'da hastane önünde silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, hastane önünde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişi önünde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda, 1'i uzun namlulu tüfek olmak üzere 4 tabanca, 3 şarjör, 8 mermi, 17 kartuş ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.