Antalya'da bitkin halde bulunan leylek tedaviye alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerinin ormanda bitkin bulduğu leylek, tedavi için Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin Kumluca ilçesi Olimpos ile Adrasan arasındaki ormanlık alanda bir leyleği uçamaz vaziyette bulduğu aktarıldı.

Leyleğin "yarı baygın" olduğu belirtilen açıklamada, "Leylek, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerindeki 'kavurucu sıcaklar'dan dolayı susuz kalarak etkilenmiş olduğu tespit edilerek, gerekli veteriner kontrolü ve tedavinin yapılması amacıyla Antalya Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.