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        Antalyaspor, Fildişi Sahili'nden gelen konuklarını ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 00:03
        Antalyaspor, Fildişi Sahili'nden gelen konuklarını ağırladı

        ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un Fildişi Sahili'nden gelen konukları, tesislerini ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Assena Kulübü yöneticileri, Antalyaspor'un tesislerini görmek, iki kulüp arasındaki diyaloğu artırmak için Antalya'ya geldi.

        Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından ağırlanan heyet, Antalyaspor'un tesislerini, stadını gezdi, ayrıca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı buldu.

        Her iki kulüp yöneticileri, yaptıkları işbirliği anlaşmasının daha da detaylandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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