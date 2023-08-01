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        Kepez'de inşaat malzemesi satıcıları bir mekanda toplanıyor

        Kepez ilçesinde, İnşaat Malzemecileri İşyeri Yapı Kooperatifi üyeleri, toplu bir mekanda hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:57
        Kepez'de inşaat malzemesi satıcıları bir mekanda toplanıyor

        ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde, İnşaat Malzemecileri İşyeri Yapı Kooperatifi üyeleri, toplu bir mekanda hizmet verecek.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve kooperatif işbirliğinde Kirişçiler Mahallesi'nde 180 dükkandan oluşan 340 dönümlük araziye toplu iş yeri projesi hayata geçirilecek.

        Proje için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı için çalışmalara başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kooperatif ile el ele vererek örnek bir toplu işyeri yapımını gerçekleştireceklerini belirtti.

        Toplu işyeri için önce araziyi bulduklarını ve kooperatifin araziyi satın aldığını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Arazinin mülkiyet ile ilgili sorunlarını çözdük. İmar planlarını yaptık sonra 18 imar uygulamasını tamamladık. 188 dükkanın imar tapularını ve sitenin inşaat ruhsatını verdik. Dükkanların inşaatının başlaması için gerekli olan imar yollarını da büyük oranda açtık. Sıra sitenin yapımına geldi. İnanıyorum ki, kooperatifimiz kısa bir zaman içerisinde toplu işyerinin inşaatını tamamlayacak. İnşaat tamamlanınca da açtığımız imar yollarının asfaltını ve kaldırımını yapacağız."

        Tütüncü, şehir adına güzel bir proje olduğunu ifade etti.

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