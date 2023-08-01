Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheli şahsa operasyon düzenledi.
Side Mahallesi'nde yakalanan şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1050 gram skunk, 56 adet satışa hazır halde içimlik skunk, 6 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi. Suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin lira ve 80 avroya ise el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.