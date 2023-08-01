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        Antalya OSB Teknopark, AR-GE yapacak şirketleri kabul etmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:30
        Antalya OSB Teknopark, AR-GE yapacak şirketleri kabul etmeye başladı

        ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde açılan teknopark, Ar-Ge ve inovasyon üzerinde çalışacak yatırımcıları kabul etmeye başladı.

        Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, teknoparktaki çalışmaları inceledi. Teknoparkın resmi olarak 16 Ocak'ta açıldığını hatırlatan Bahar, sadece Antalya'yı değil, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz Bölgesini kapsayan bir projeye imza attıklarını belirtti.

        Teknoparkın OSB'deki firmaların dönüşümüne AR-GE ve inovasyon katkısı sağlayacağını aktaran Bahar, "40 bin metrekarelik alanımıza, Ar-Ge yapacak şirketlerimizi kabul etmeye başladık. Akdeniz Üniversitesi'ndeki teknoparktan sonra ikinci ve daha atletik bir teknoparkı OSB'ye kazandırmanın onurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Firmaların kendilerini geliştirmesinde, yeniliğe adım atmalarında, ekonomilerinin güçlenmesinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Bahar, teknoparkın Batı Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketleri geleceğe taşıyacağını dile getirdi.

        Bahar'a, teknopark ziyaretinde Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Antalya OSB Danışmanı Mustafa İssi de eşlik etti.

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