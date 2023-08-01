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        Antalya'da ilçe belediye başkanı, süpürge ile faraşı alıp sokakları süpürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:49
        Antalya'da ilçe belediye başkanı, süpürge ile faraşı alıp sokakları süpürdü

        ANTALYA (AA) - Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Empati Günü"nde sokakları süpürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde 6 yıldır 1 Ağustos'ta "Empati Günü" etkinlikleri düzenleniyor.

        Her yıl 1 Ağustos'ta farklı bir etkinlik yapan Uysal, bu yıl kendisini temizlik işçilerinin yerine koydu. Temizlik işçilerinin giydiği üniformayı giyen Uysal, günün ilk saatlerinde "Çubuk beli" türküsünü söyleyerek çalışmalara başladı. Uysal, eline aldığı süpürge ve faraş ile sokakları temizledi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Uysal, 6 yıl önce Muratpaşa Belediye Meclisi olarak her 1 Ağustos'ta Empati Günü'nde bir etkinlik yapmayı kararlaştırdıklarını belirtti. Başkan Uysal, "Nüfusumuzun iki katına çıktığı yaz aylarında, yüksek sıcaklar altında çok zor bir iş." ifadesini kullandı.

        Uysal, temizlik yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

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