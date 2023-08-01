Manavgat'ta Toptancı Hal Kompleksi inşaatı tamamlandı

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde yeni yapılan Toptancı Hal Kompleksi, yakın zamanda hizmete girecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye modern bir hal kompleksi kazandırmak için Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekarelik bir alanda çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen projede sona gelindi. Hal esnafı hazırlıklarını tamamladıktan sonra kompleks, hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, inşaatın yaklaşık 80 milyon liraya mal olduğunu belirtti.