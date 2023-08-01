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        Antalya'da üreticilere "faydalı böcek" desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:56
        Antalya'da üreticilere "faydalı böcek" desteği

        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince zirai ilaç kullanımını azaltmak amacıyla üreticilere zararlı böceklerle mücadele eden "faydalı böcek" desteğinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serik ilçesinde Bilginler Köyü ile Çakış mevkiindeki nar ve narenciye bahçelerine faydalı böcek salınımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Böcek Üretim Tesisi sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, tarımda ürünü zararlı böceklerden korumak amacıyla zirai ilaç yerine faydalı böceklerden faydalanıldığını belirtti.

        Uygulamayı yaygınlaştırmak ve ilaç kullanımını azaltmak amacıyla büyükşehir belediyesince çiftçilere çeşitli destekler verildiğini aktaran Özer, "Belediyenin desteğiyle naz bahçelerinde unlu bit ile mücadele kapsamında yararlı böcek olarak adlandırılan 'predatör ve parazioit' böceklerinin salınımını yaptık. İlaç kullanımı ne kadar azalırsa daha fazla sağlıklı ürünler elde edilecektir." ifadesini kullandı.

        Çiftçi Arif Özdemir de zirai ilaçların, üründe ilaç kalıntılarına neden olduğunu bildirdi. Bahçelerinde 2 yıldır faydalı böcekleri kullandığını anlatan Özdemir, "Yararlı böcekler, unlu biti yiyor, biz de doğal ve güvenilir ürünler üretebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

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