Antalya Valiliğine yerli otomobil Togg geldi

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u teslim aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin gururu, yerli ve milli otomobili Togg'un Antalya Valiliğine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Bu gurur hepimize yeter. Bu Gurur Türkiye'nin." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Antalya Valiliği önünde fotoğraflanan Togg'un plakasının "07 0001"olduğu görüldü.