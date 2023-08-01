Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:44
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        17-30 Temmuz'da gerçekleştirilen denetimlerde 804 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

        Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 62 araç sürücüsü ve 157 yolcu olmak üzere toplamda 219 yol kullanıcısına eğitim verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

        Benzer Haberler

        Antalya Valiliğine yerli otomobil Togg geldi
        Antalya Valiliğine yerli otomobil Togg geldi
        Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi
        Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi
        Antalya'ya 7 ayda 8 milyon 184 bin 89 turist geldi
        Antalya'ya 7 ayda 8 milyon 184 bin 89 turist geldi
        Antalya'da üreticilere "faydalı böcek" desteği
        Antalya'da üreticilere "faydalı böcek" desteği
        Manavgat'ta Toptancı Hal Kompleksi inşaatı tamamlandı
        Manavgat'ta Toptancı Hal Kompleksi inşaatı tamamlandı
        Antalya'da ilçe belediye başkanı, süpürge ile faraşı alıp sokakları süpürdü
        Antalya'da ilçe belediye başkanı, süpürge ile faraşı alıp sokakları süpürdü