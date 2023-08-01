Kepez'de çocuklar, robotik kodlama atölyesinde yeteneklerini geliştiriyor

ANTALYA (AA) - Dokumapark'taki Antalya Bilim Merkezi Robotik Kodlama Atölyesinde çocuklar, teknolojik materyallerle yeteneklerini geliştiriyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklara hafta içinde robotik kodlamada, siber güvenlik, elektronik devre gibi başlıklarda eğitimler veriliyor.

Merkezin AR-GE mühendisi eğitmen Murat Bahar, grup çalışmasında öğrencilere Arduino, diz üstü bilgisayar ve elektronik set vererek, yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Çocuklar, park sensörü, boy ölçer, trafik lambası, mini elektrik motoru çalıştırma, sıcaklık ve nem ölçeri LCD ekrana yazdırma, uzaktan kumanda ile kontrol, fotoselli aydınlatma, elektro-manyetik şifreli kapı kilidi sistemi gibi çalışmalar yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahar, çocukların kendi tasarım ve kodlama yetenekleriyle işlevsel bir cihazı başarıyla oluşturabildiklerini kaydetti.

Çocukların toplumu ileri taşıyacak yeteneklere sahip olduklarını aktaran Bahar, bu tür eğitimlerle yeteneklerin daha da geliştirildiğini bildirdi.