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        Fraport TAV Antalyaspor, Zymer Bytyqi'yi transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:18
        Fraport TAV Antalyaspor, Zymer Bytyqi'yi transfer etti

        ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 27 yaşındaki Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde asbaşkan Sinan Boztepe ile yeni transfer Bytyqi yer aldı.

        Törende konuşan Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çekerek, Bytyqi'nin bu sezon dördüncü transferleri olduğunu belirtti. Boztepe, "Önümüzdeki 3 yıl boyunca formamızı terletecek olması nedeniyle mutluyuz. 16 kez ülkesinin milli takımının formasını giymiş olan başarılı futbolcunun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum." dedi.

        Bytyqi ise yeniden Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Antalya'nın ve bu kulübün bir parçası olmak, bu renkler için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Burada başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

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