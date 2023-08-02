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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:57
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Yeşilırmak Caddesi'nde, Emine Ç. yönetimindeki 07 S 6443 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Ada Shurbekova'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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