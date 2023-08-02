Antalya'da hava sıcaklığı 2 ila 8 derece artacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da hava sıcaklıklarının sahil kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde de 4 ila 8 derece civarında artması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında seyreden sıcak hava dalgasının yarından itibaren bölge genelinde etkisini artırması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece civarında artması, nem değerlerinin de iç kesimlerde yüzde 30-50, sahil kesimlerinde yüzde 50-80 arasında seyretmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklık ve yüksek nem ile hissedilen sıcaklıklarda da artış yaşanacağı için bölgede kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.