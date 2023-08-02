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        MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:17
        MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu

        ANTALYA (AA) - MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca ilçesinde partililer ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

        Durgun, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ve yönetimini ziyaret etti. Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Durgun, MHP'nin Antalya'daki milletvekili sayısının son seçimde ikiye çıktığını söyledi.

        Partililere seçimdeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Durgun, gelecek yıl yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, çalışmalara devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

        İlçe Başkanı Kaplan da Durgun'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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