Antalya'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ve Kaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yangınları önleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlar denetlendi
Antalya Valiliğince, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler sürüyor.
Tedbirler kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kemer Asayiş Komando Birliği ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Kumluca ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahalarındaki ormanları denetledi.
Karadan ve orman işletme müdürlüklerine ait gözetleme kulelerinden gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlara giriş yasağı kapsamında ateş yakılması ve piknik yapılması gibi faaliyetler engellendi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alınarak kent genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.