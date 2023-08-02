Kepez'de "Açık Hava Yeşilçam Günleri" düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde "Açık Hava Yeşilçam Günleri" düzenlenecek.

Kepez Belediyesi, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini Antalyalılarla buluşturuyor. Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği haline gelen "Açık Hava Sinema Günleri" bu yaz 5 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dokumapark'taki Nostaljik Yeşilçam Sokağı bir ay boyunca unutulmaz filmlere ev sahipliği yapacak. Yeşilçam'ın hafızalarda yer etmiş filmleri 20.00 ile 23.00 saatleri arasında etkinlik için özel oluşturulan Akdeniz Köyü'nde izleyiciyle buluşacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri ve eski günlerin hatırlandığı ve anıların canlandığı etkinliklere Antalyalıları davet etti.

Antalyalıları etkinliklerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Tütüncü, "Her yaz çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Akdeniz akşamlarını burada hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Bu sene müthiş bir yenilik var. Harikulade bir Akdeniz Köyü yaptık. Yeşilçam’ı bu Akdeniz Köyü'nün içerisinde konuk edeceğiz. Akdeniz akşamlarını, Akdeniz Köyü'nün içinde bambaşka bir vaziyette yaşayacağız. Yeşilçam günleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bir ay boyunca hemşerilerimizi burada sevgi dolu günler, dostluk dolu günler ve ailece birlikte olacağımız günler bekliyor." dedi.