ATSO Başkanı Bahar, turizm sektörünün taleplerini Bakan Ersoy'a iletti

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sektörün yaşadığı sorunları ve taleplerini anlattı.

Bahar, yaptığı açıklamada, Ersoy'u ziyaret ederek, Antalya için büyük önem taşıyan turizm alanındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

ATSO olarak turizm alanında yapmak istedikleri projeleri paylaştıklarını anlatan Bahar, Antalya Kültür Sanat ve Kaleiçi Evini etkin bir şekilde kullanacakları Kültür Yolu Festivali için destek istediklerini kaydetti.

Kaleiçi'nin şehrin kalbi niteliğinde olduğunu ifade eden Bahar, Kaleiçi bölgesinin çok daha iyi bir konuma getirilmesi için özel bir statü kazandırılması gerektiğini ve bunu da Bakan Ersoy ile paylaştıklarını belirtti.

Turizmin tüm yıla yayılmasının, çeşitlendirilmesinin ve alternatif turizm alanlarının oluşturulmasının gelir, istihdam, tedarik, altyapı gibi birçok alanı etkilediğine işaret eden Bahar, şunları kaydetti:

"Turizmin çeşitlendirilmesi, eko turizm, spor, sağlık, kış turizmi ve gastronomi, eğitim gibi alanlarda farklılık yaratılması sektörlerimizin en önemli talepleri arasında yer alıyor. Dijital bir kent oluşturmak, kent ve sokak mimarisine yönelik çalışmaların yapılması, festivaller ve özellikle ulaşım konusunda çeşitlilik bizler için çok önemli. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi, liman, havalimanı ve kent merkezi arasında ulaşımın koordine edilmesi, demiryolu ulaşımının şehrimize ulaştırtılması gibi konuların ele alınması ve çözüm odaklı çalışmalar başlatılması konusunda desteğini istedik. Elimizi taşına altına koymaya hazırız."

Ziyarette Yönetim Kuru Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Özgür Karagöz ve ATSO Genel Sekreteri Aslı Şahin Tekin de yer aldı.