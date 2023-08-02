Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Corendon Travel, Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:02
        Corendon Travel, Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek

        ANTALYA (AA) - Avrupalı tatilseverleri şimdiye kadar sadece yaz döneminde Alanya'ya taşıyan Corendon Travel, şubat ayından itibaren Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek.

        Corendon Travel'in bir otelde düzenlediği toplantıya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Corendon Travel Yönetim Kurulu Başkanı Atılay Uslu, toplantıda, 2024 yılından itibaren gerçekleştirecekleri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

        Alanya'nın, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri için popüler bir tatil merkezi olduğunu dile getiren Uslu, ilçenin ürün çeşitliliği ve tatil konseptleriyle farklı kitlelere hitap edebildiğini söyledi.

        Alanya'nın potansiyelinin daha verimli değerlendirilebileceğine inandıklarını belirten Uslu, "İkliminin elverişliliğiyle kış mevsiminde güneşle buluşmak isteyenler için çok doğru bir alternatif olduğuna inandığımız için Alanya operasyonlarımıza kış sezonunda da devam etme kararı aldık. Yaz sezonundan sonra şubat ayında Amsterdam'dan başlayacağımız kesintisiz operasyonumuza yıl boyunca farklı şehir ve ülkelerden kapasiteler ekleyerek bu destinasyonda büyümeye devam edeceğiz. Bu şekilde Avrupalı tatilcilere 12 ay boyunca Alanya'da tatil imkanı sunacağız." dedi.

        - "2024'te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunulmuş olacak"

        Uslu, Corendon'un şubat ayında Amsterdam'dan tatil cenneti Alanya'ya haftada 2 uçuş düzenleyeceğini ifade etti.

        Amsterdam'dan Alanya'ya mart ayında haftada 4, nisan ayında ise haftada 14 uçuş olacağını belirten Uslu, şöyle konuştu:

        "Nisan itibarıyla Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan Alanya'ya günlük uçuşlar yapılırken nisan ortasıyla beraber ek seferlerle haftalık 24'e yükselecek. Corendon, Amsterdam'ın yanı sıra Maastricht, Eindhoven, Brüksel ve Groningen şehirlerinden uçuşlar ile de turistleri Alanya ile buluşturacak. Genişletilmiş programla 2024'te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunulmuş olacak. Corendon tüm bu uçuşları grup çatısı altındaki hava yolu şirketi Corendon Airlines ile gerçekleştirecek."

        Uslu, Danimarka'da da faaliyet gösteren kendi tur operatörleri aracılığıyla Alanya'ya yapacakları uçuşları artıracaklarını, 11 Mayıs 2024 itibarıyla Kopenhag ve Billund'dan haftada 2, Aalborg'tan ise haftada 1 olmak üzere yapacakları uçuşların sayısını artırmak için Danimarka'daki pazarlama faaliyetlerine ağırlık vereceklerini bildirdi.

        - "Corendon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı merkez noktalarından biri haline getirmek istiyor"

        ALTİD Başkanı Sili, 24 yıllık şirket Corendon'un Alanya'da ciddi operasyonlar yürüttüğünü söyledi. Şu anda haftada 7 uçaklarının Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldiğini belirten Sili, "Kış sezonu da dahil olmak üzere 150 bin yolcu planlamaları var. Ümit ediyoruz ki bu daha da artacak." dedi.

        Sili, kış döneminde sezonun canlandırılması, kışın kapalı olan otel sayısının azaltılması, kente ekonomik katkı sağlanması anlamında ciddi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Kaymakam Ürkmezer de Corendon'un yolcularını daha çok Antalya üzerinden Alanya'ya getirdiğini söyledi. Ürkmezer, "Corendon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı merkez noktalarından biri haline getirmek istiyor. Böylece ilçeye tatile gelen turistler, Antalya ile Manavgat arasında yaşanan trafik yoğunluğundan da kurtulmuş olacak. Şubat ayından itibaren hava yoluyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yolcu indirmeye başlamasıyla da ülke ve ilçe turizmine kışın da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Alanya Belediye Başkanı Yücel de Corendon'un Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kullanarak ilçeye 150 bin turist getirme hedefinin kış turizmine sağlayacağı katkıya işaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Antalya'da sahilde ve kanalda serinlik
        Antalya'da sahilde ve kanalda serinlik
        ATSO Başkanı Bahar, turizm sektörünün taleplerini Bakan Ersoy'a iletti
        ATSO Başkanı Bahar, turizm sektörünün taleplerini Bakan Ersoy'a iletti
        Kepez'de "Açık Hava Yeşilçam Günleri" düzenlenecek
        Kepez'de "Açık Hava Yeşilçam Günleri" düzenlenecek
        Kumluca'ya yeni stat yapılacak
        Kumluca'ya yeni stat yapılacak
        Antalya'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor
        Antalya'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor
        MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu