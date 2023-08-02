Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanya'da restorandaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:00
        Alanya'da restorandaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir restorana gelen iki şüpheli, kasa bölümündeki cep telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı.

        Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden restoran görevlisi, güvenlik kamerası görüntülerinden telefonunun çalındığını belirledi.

        İhbar üzerine restorana gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?

        Benzer Haberler

        Corendon Travel, Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek
        Corendon Travel, Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek
        Antalya'da sahilde ve kanalda serinlik
        Antalya'da sahilde ve kanalda serinlik
        ATSO Başkanı Bahar, turizm sektörünün taleplerini Bakan Ersoy'a iletti
        ATSO Başkanı Bahar, turizm sektörünün taleplerini Bakan Ersoy'a iletti
        Kepez'de "Açık Hava Yeşilçam Günleri" düzenlenecek
        Kepez'de "Açık Hava Yeşilçam Günleri" düzenlenecek
        Kumluca'ya yeni stat yapılacak
        Kumluca'ya yeni stat yapılacak
        Antalya'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor
        Antalya'da ormanlık alanlarda denetimler sürüyor