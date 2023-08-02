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        Antalya'da falezlerden düşen Rus turist yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:44
        Antalya'da falezlerden düşen Rus turist yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da falezlerden düşen Rus turist yaralandı.

        Fener Mahallesi'ndeki falezler üzerine kurulu plajdan denize girmek için kayalıklardan inen ismi öğrenilemeyen kadın Rus turist, dengesini kaybederek denize düştü.

        Kafasından yaralanan turist, vatandaşların yardımı ile kayalıklara çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, falezlere yaklaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        İtfaiye ekiplerince önce kayalık bölgeden plaja taşınan turist, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da yardımı ile sağlık ekiplerinin bulunduğu parka taşındı.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

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