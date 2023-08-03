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        Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:49
        Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisini heyecanla izledi.

        Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

        Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, çeşitli gösteriler de yaptı.

        Turistlerin alkış ve çığlıkları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı. Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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